🔴 Live: Lecce-Juve Stabia 1-0, secondo tempo

Cronaca secondo tempo
10′ – Triplo cambio nel Lecce: escono Kouassi, Pierret e Helgason, dentro Veiga, Ramadani e Morente.
8′ – Miracolo di Falcone ma Piscopo era in fuorigioco! Lecce che sta davvero correndo troppi rischi in questa fase.
6′ – Juve Stabia che tiene il pallino del gioco, praticamente sempre nella metà campo avversaria in questo inizio di ripresa. Lecce un po’ troppo basso e in sofferenza.
5′ – Ci prova Mosti dal limite: palla che non crea problemi a Falcone che guarda la sfera sfilare fuori.
4′ – Grande chance per la Juve Stabia! Ottimo pallone per Piscopo in piena area che incredibilmente non calcia ma prova a servire Candellone con il tacco. Il Lecce riesce a salvarsi.
1′ – Nessun cambio, invece, in casa Lecce. Giallorossi che sembrano giocare con un 4-3-2 atipico con Pierotti a supporto di Krstovic, anche se il numero 50 avrà compiti molto più difensivi.
0′ – Si riparte! Comincia il secondo tempo di Lecce-Juve Stabia. C’è anche un cambio: esce Battistella, entra Pierobon nella Juve Stabia.
Cronaca primo tempo
50′ – Finisce qui il primo tempo! E’ 1-0 per il Lecce sulla Juve Stabia, grazie alla rete di Krstovic su rigore.
48′ – Espulso Banda! Rosso diretto per il numero 19 dei giallorossi per un fallo su Mosti. Lecce che sarà chiamato a giocare tutto il secondo tempo in dieci contro undici.
47′ – Leone! In buonissima posizione non riesce a centrare la porta: conclusione davvero brutta.
45′ – Intanto ci saranno 4 minuti di recupero.
45′ – Preme ancora la Juve Stabia! Giallorossi che si rifugiano in corner.
44′ – Juve Stabia vicina al pareggio! Gran bel pallone di Piscopo per Candellone che ci prova con una bella conclusione: ottima respinta di Falcone che salva i suoi.
43′ – Conclusione da dimenticare, questa volta, per Krstovic: palla che termina altissima.
38′ – Ancora Krstovic! Lo pesca Banda in piena area: l’attaccante manda di poco a lato.
35′ – Lecce che adesso prova a riaffacciarsi nell’area avversaria: guadagnato il terzo corner del match.
33′ – Mannini! Ci prova lui dagli sviluppi del secondo corner: palla che termina di poco alta.
31′ – Risposta della Juve Stabia! Buon pallone di Candellone che mette al centro: arriva a rimorchio Carissoni che ci prova ma il Lecce si rifugia in corner.
30′ – Siamo alla mezzora. Lecce che ha sbloccato il match, dopo aver premuto sull’acceleratore negli ultimi minuti.
29′ – Si riparte! Juve Stabia che batte da centrocampo dopo essere andata in svantaggio.
27′ – Cooling-break in corso: giocatori che si rifocillano e ascoltano le direttive dei propri tecnici.
26′ – Lecce in vantaggio! Krstovic sblocca il match! Non sbaglia dagli undici metri il numero 9: conclusione angolata che non lascia scampo a Confente che comunque era lì.
25′ – Rigore per il Lecce! Giudicato irregolare il tocco di mano di Battistella sul cross di Pierotti.
24′ – Mucera va al monitor a rivedere l’azione richiamato da Meraviglia e Monaldi.
23′ – Check in corso del var! Si valuta un possibile rigore in favore del Lecce. Al momento è corner.
22′ – Ancora Kristovic! Rilancio di Falcone, un rimpallo favorisce il numero 9 che si invola in area: palla di poco a lato ma viene chiuso anche da due difensori.
17′ – Krstovic! Primo squillo del Lecce. Tutto nasce da un altro cross di Banda dalla sinistra: il numero 9 prova l’incornata, sfera di poco a lato.
15′ – Qualche piccolo squillo ma nessuna emozione finora: è sempre 0-0 dopo i primi 15 minuti al Via del Mare.
13′ – Risponde la Juve Stabia! Bella combinazione dei campani con Leone che ci prova da fuori: palla alta sopra la traversa.
12′ – Ci prova Kouassi! Dal corner di Helgason è il numero 21 a provarci di testa: palla di poco alta sopra la traversa.
11′ – Primo calcio d’angolo per il Lecce: il tutto nasce da una palla messa al centro da Banda, respinta in corner.
8′ – Ottima intuizione di Gallo per Banda che scappa via: entra in area ma perde troppo tempo, Leone riesce a metterci una pezza.
5′ – Sgroppata di Gallo sulla sinistra: palla al centro a cercare un compagno. Confente blocca senza problemi.
2′ – Fase di studio in questi primi minuti. Il Lecce cerca di impostare la manovra ma la Juve Stabia fa girare molto bene la palla.
0′ – Partiti! E’ cominciata Lecce-Juve Stabia al Via del Mare.
Il tabellino live
Lecce-Juve Stabia 1-0
Marcatori: al 26′ pt Krstovic (L) su rigore.
Lecce (4-3-3): Falcone, Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Coulibaly, Pierret, Helgason, Pierotti, Krstovic, Banda. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Morente, Rafia, Berisha, N’Dri, Veiga, Ramadani, Camarda, Sottil, Gorter, Kaba, Maleh. Allenatore: Di Francesco.
Juve Stabia (4-2-3-1): Confente, Carissoni, Ruggero, Bellich, Mannini, Stabile, Leone, Battistella, Piscopo, Mosti, Candellone. A disposizione: Signorini, Boer, Burnete, Buglio, Pierobon, Varnier, Baldi, De Pieri, D’Amore, Maistro, Cacciamani, Louati. Allenatore: Abate.
Arbitro: Giuseppe Nucera di Palermo.
Assistenti: Paolo Laudato di Taranto e Francesco Cortese di Palermo.
Quarto Ufficiale: Marco Di Bello di Brindisi.
Var e A-Var: Francesco Meraviglia di Pistoia e Marco Monaldi di Macerata.
Note: Serata tranquilla su Lecce. Terreno di gioco in buonissime condizioni. Spettatori: 10.667 totali per un incasso di 122.736 euro.
Le formazioni ufficiali
Di Francesco, nel giorno del suo secondo esordio al Via del Mare conferma il 4-3-3 scegliendo Krstovic al centro dell’attacco che vince il ballottaggio con Camarda. In mezzo al campo, al posto di Berisha c’è Helgason. Per il resto, undici confermato.
In casa Juve Stabia, invece, il neo-tecnico Abate si affida al 4-2-3-1 con Candellone terminale offensivo, mentre parte dalla panchina l’ex Burnete.
Così in campo
Lecce (4-3-3): Falcone, Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Coulibaly, Pierret, Helgason, Pierotti, Krstovic, Banda. Allenatore: Di Francesco.
Juve Stabia (4-2-3-1): Confente, Carissoni, Ruggero, Bellich, Mannini, Stabile, Leone, Battistella, Piscopo, Mosti, Candellone. Allenatore: Abate.
Gentili lettori di antennasud.com, buona sera dallo stadio Via del Mare di Lecce e benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Juve Stabia, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia che vi racconteremo minuto per minuto, attraverso la nostra diretta testuale.
