LIVE | Genoa-Lecce, 0-0: primo tempo

Finisce l’attesa, ricomincia finalmente il campionato di Serie A. La stagione 2025/2026 del Lecce, dopo il debutto in Coppa Italia, inizia a Marassi: i giallorossi saranno ospiti del Genoa nella prima coppia di anticipi del primo turno. Un vero e proprio tabù da sfatare per i salentini, che al Ferraris non hanno mai vinto in Serie A: 8 successi ed un pareggio in 9 confonti per il Grifone dal 1989 ad oggi. Per trovare l’unico successo ligure del Lecce dobbiamo tornare indietro nel tempo fino al 13 settembre 1998, seconda giornata del campionato di Serie B, in cui fu decisivo un rigore di Margiotta.

Tornando ad oggi, c’è voglia di partire con il piede giusto, sia da una parte che dall’altra, ed i dubbi della vigilia erano diversi per mister Eusebio Di Francesco. Tra i pali ecco Falcone con al braccio la fascia di capitano. Danilo Veiga vince il ballottaggio con Kouassi per una maglia da titolare a completamento della difesa con Gallo sul versante opposto ed al centro Tiago Gabriel e Gaspar. In mediana Berisha la spunta su Helgason: sarà lui ad affiancare Coulibaly e Ramadani, con quest’ultimo che è stato preferito a Pierret. In attacco, a supporto di Camarda unica punta, ecco Tete Morente e Banda. Fischio d’inizio fissato per le 18.30. Segui qui il live testuale del match.

LA CRONACA DEL PRIMO TEMPO

4′ – Gallo pesca Tete Morente in area di rigore: Vasquez fa muro. Lo spagnolo chiede un fallo di mano, ma il braccio del 22 rossoblù è attaccato al corpo.

GENOA-LECCE: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Berisha, Ramadani, Coulibaly; Banda, Camarda, Tete Morente.

A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Rafia, N’Dri, Pérez, Helgason, Kouassi, Sottil, Gorter, Pierret, Kaba, Maleh.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Genoa (4-2-3-1): Leali, Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin;Freundrup, Masini; Grønbæk, Stanciu, Carboni; Colombo.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Ostigard, Vitinha, Messias, Malinovskyi, Sabelli, Ekathor, Cuenca, Fini, Venturino, Ellertsson.

Allenatore: Patrick Vieira

Arbitro: Davide Massa sez. di Imperia

Assistenti: Alessandro Costanzo sez. di Orvieto – Andrea Bianchini sez. di Perugia

IV Ufficiale: Andrea Zanotti sez. di Rimini

VAR: Rosario Abisso sez. di Palermo

AVAR: Fabio Maresca sez. di Napoli

