Live Evo Festival: Max Giusti e Gege Telesforo a Crispiano

Sorridi, ridi e divertiti: arriva a Crispiano lo spettacolo più irriverente che Max Giusti abbia mai proposto nella sua carriera, “A tutto Max” il 2 agosto alla Masseria Quis Ut Deus di Crispiano (TA). Il 3 agosto Live Evo Festival prosegue con il talento di Gegè Telesforo e il suo Big Mama Legacy live che si fonde con l’anima del blues e del jazz, riportando in vita l’energia e la passione delle formazioni dell’epoca d’oro della Blue Note Records. Entrambi gli eventi avranno inizio alle ore 21.

“Tutto Max” è lo spettacolo di Max Giusti e Giuliano Rinaldi, il più atipico che Max Giusti abbia mai proposto nella sua carriera. È un flusso di coscienza, un monologo a cuore aperto, la libertà sotto ogni forma è quella che caratterizza questo show come la libertà di interrogare il pubblico e renderlo sempre partecipe dello spettacolo. Dai ricordi personali alla quotidianità̀, in un mondo che cambia velocemente e dove è sempre difficile adeguarsi. Racconta la sua vita, la nostra, il suo punto di vista sulla realtà, aneddoti e segreti dello show business. La sostanza prevale sulla forma, l’efficacia sull’eleganza, un perfetto stile casual che promette di far ridere per due ore.

Gegè Telesforo è il vocalist foggiano, polistrumentista, compositore, produttore discografico, divulgatore, autore e conduttore dei programmi musicali radio e tv più amati dagli appassionati di musica, torna discograficamente e in concerto con un personale tributo al blues e al suono delle formazioni del periodo jazz – groovy fine anni ’50 della Blue Note Records. GeGè Telesforo – BIG MAMA è il titolo del nuovo album per celebrare il music club romano più attivo e amato dai musicisti dalla fine degli anni ’80 fino alla sua definitiva chiusura a causa della pandemia.

Il Live Evo Festival, con la direzione artistica di Martino De Cesare e l’organizzazione dell’associazione Sofy Music, coniuga spettacolo e cultura ad uno dei prodotti simbolo della nostra regione, “l’olio evo”. Il biglietto di ingresso dell’evento del 3 e del 4 agosto comprende anche: la consumazione dell’ “EvoCocktail”, una degustazione di olio e un’esposizione di artigianato locale che inizierà alle ore 19.30.

PROGETTO LIVE EVO – Che cos’è Live Evo? Una comunità che attraverso il lento succedersi delle stagioni vuole costruire una nuova sensibilità agricola, frutto di passione e amore per l’ulivo: simbolo di abbondanza, di gloria e di pace ha consacrato il capo dei gradi della terra. Siamo aperti verso chi attraverso lo sviluppo di strategie artistico culturali possa armonizzare identità, tradizione e progresso. Il mediterraneo è patria dell’ulivo e ogni sua azione in difesa è anche salvaguardia dei valori universali della civiltà.

