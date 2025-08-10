LIVE: Coppa Italia – Primo tempo, Cerignola – Avellino 0-0

35′ Ancora l’asse Russo – Cuppone: l’esterno crossa in area, torsione dell’attaccante che termina a lato.

30′ OCCASIONISSIMA CERIGNOLA: Contropiede 4 vs 2, Cuppone affonda perdendo il tempo giusto ma riuscendo comunque ad impegnare Iannarilli, decisivo in uscita e sulla respinta debole di Russo.

28′ Il Cerignola insiste: filtrante di Russo dalla destra per Cuppone che sbuca alle spalle di un difensore avversario e da posizione defilata impegna Iannarilli sul primo palo.

23′ Ligi sfonda il fronte sinistro, palla arretrata per Cuppone che trova il muro biancoverde, la sfera rimbalza su Cretella che calcia in porta, altra deviazione provvidenziale della difesa ospite. Nulla di fatto sul seguente calcio d’angolo.

22′ Cretella libera Emmausso che per vie centrali, dal limite dell’area, giunge alla conclusione colpendo male il pallone, palla larga.

21′ Punizione tagliente di Palumbo, D’Orazio devia in corner rischiando l’autogol.

20′ Problema fisico per Bianchini che resta a terra dopo un contrasto, gioco fermo. Il centrocampista argentino rientra regolarmente in campo.

14′ Altra transizione interessante del Cerignola, Coccia libera Cretella che cerca la porta invece di servire Emmausso, liberatosi in posizione regolare: palla alta sopra la traversa.

9′ Ripartenza velenosa del Cerignola, Sounas trattiene Cretella e incassa il primo cartellino giallo del match.

1′ È cominciata Cerignola – Avellino, primo pallone giocato dai padroni di casa.

IL TABELLINO

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Visentin, Martinelli, Ligi; Russo, Coccia, Bianchini, Cretella, D’Orazio; Cuppone, Emmausso. A disp. Rizzuto, Fares, Sabbatani, Ballabile, Faggioli, Giuliodori, Sainz-Maza, Oscar Moreso, Spaltro, Ingrosso, Cocorocchio, Ruggiero, Parlato. All. Maiuri.

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Enrici, Manzi, Milani; Kumi, Palumbo, Sounas; Russo; Lescano, Crespi. A disp. Daffara, Todisco, Gyabuaa, Armellino, Marchisano, Panico, Besaggio, Simic, Pane, Insigne All. Biancolino.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Ammoniti: Sounas (A).

Parte dal “Monterisi” di Cerignola la stagione 2025/2026 delle formazioni pugliesi e lucane, gli ofantini ospitano l’Avellino neopromosso in Serie B per il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. Appuntamento storico e ricco di fascino, l’Audace esordisce per la prima volta nella Coppa Italia dei “grandi”, è la sfida tra le due assolute protagoniste dello scorso Girone C di Serie C.

Nel Cerignola out Tascone e Paolucci, Avellino rimaneggiato: assenti Cagnano, Rigione, Palmiero, Tutino, Campanile, D’Andrea, Favilli, Patierno e De Cristofaro.

Presenti oltre 2500 spettatori, in caso di parità dopo i novanta minuti si andrà direttamente ai calci di rigore.

