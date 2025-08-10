10 Agosto 2025

Antenna Sud

News

LIVE: Coppa Italia – Primo tempo, Cerignola – Avellino 0-0

Antonio Specchio 10 Agosto 2025
centered image

35′ Ancora l’asse Russo – Cuppone: l’esterno crossa in area, torsione dell’attaccante che termina a lato.

30′ OCCASIONISSIMA CERIGNOLA: Contropiede 4 vs 2, Cuppone affonda perdendo il tempo giusto ma riuscendo comunque ad impegnare Iannarilli, decisivo in uscita e sulla respinta debole di Russo.

28′ Il Cerignola insiste: filtrante di Russo dalla destra per Cuppone che sbuca alle spalle di un difensore avversario e da posizione defilata impegna Iannarilli sul primo palo.

23′ Ligi sfonda il fronte sinistro, palla arretrata per Cuppone che trova il muro biancoverde, la sfera rimbalza su Cretella che calcia in porta, altra deviazione provvidenziale della difesa ospite. Nulla di fatto sul seguente calcio d’angolo.

22′ Cretella libera Emmausso che per vie centrali, dal limite dell’area, giunge alla conclusione colpendo male il pallone, palla larga.

21′ Punizione tagliente di Palumbo, D’Orazio devia in corner rischiando l’autogol.

20′ Problema fisico per Bianchini che resta a terra dopo un contrasto, gioco fermo. Il centrocampista argentino rientra regolarmente in campo.

14′ Altra transizione interessante del Cerignola, Coccia libera Cretella che cerca la porta invece di servire Emmausso, liberatosi in posizione regolare: palla alta sopra la traversa.

9′ Ripartenza velenosa del Cerignola, Sounas trattiene Cretella e incassa il primo cartellino giallo del match.

1′ È cominciata Cerignola – Avellino, primo pallone giocato dai padroni di casa.

IL TABELLINO

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Visentin, Martinelli, Ligi; Russo, Coccia, Bianchini, Cretella, D’Orazio; Cuppone, Emmausso. A disp. Rizzuto, Fares, Sabbatani, Ballabile, Faggioli, Giuliodori, Sainz-Maza, Oscar Moreso, Spaltro, Ingrosso, Cocorocchio, Ruggiero, Parlato. All. Maiuri.

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Enrici, Manzi, Milani; Kumi, Palumbo, Sounas; Russo; Lescano, Crespi. A disp. Daffara, Todisco, Gyabuaa, Armellino, Marchisano, Panico, Besaggio, Simic, Pane, Insigne All. Biancolino.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Ammoniti: Sounas (A).

Parte dal “Monterisi” di Cerignola la stagione 2025/2026 delle formazioni pugliesi e lucane, gli ofantini ospitano l’Avellino neopromosso in Serie B per il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. Appuntamento storico e ricco di fascino, l’Audace esordisce per la prima volta nella Coppa Italia dei “grandi”, è la sfida tra le due assolute protagoniste dello scorso Girone C di Serie C.
Nel Cerignola out Tascone e Paolucci, Avellino rimaneggiato: assenti Cagnano, Rigione, Palmiero, Tutino, Campanile, D’Andrea, Favilli, Patierno e De Cristofaro.
Presenti oltre 2500 spettatori, in caso di parità dopo i novanta minuti si andrà direttamente ai calci di rigore.

About Author

Antonio Specchio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Foggia, vicinissimo il giovane Castorri per il centrocampo

10 Agosto 2025 Flavio Insalata

Forziati alla guida della nuova Under 16 del Team Altamura

10 Agosto 2025 Flavio Insalata

Taranto, panchina: il sorpasso di Ciro Danucci

10 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Taranto, caccia ai rinforzi: Chironi, Scaringella e Maiorino

10 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Lecce, urgono rinforzi in difesa: piace Van Den Bosch

10 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

La Monica – Foggia, salta l’accordo: ora ci prova il Martina

10 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

potrebbe interessarti anche

LIVE: Coppa Italia – Primo tempo, Cerignola – Avellino 0-0

10 Agosto 2025 Antonio Specchio

Foggia, vicinissimo il giovane Castorri per il centrocampo

10 Agosto 2025 Flavio Insalata

Taranto, intervento di ripristino per la ringhiera della Città Vecchia

10 Agosto 2025 Leo Spalluto

Taranto, un talk show sul mare “oro blu” della città

10 Agosto 2025 Leo Spalluto