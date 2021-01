Litiga con la moglie e scappa con la figlia, barese rintracciato a Forlì

Litiga con la moglie e si allontana da casa portando con se la figlioletta di un anno e mezzo contro la volontà della madre. Una fuga durata qualche giorno perché l’uomo è stato rintracciato dalla polizia stradale di Forlì e fermato con l’accusa di sottrazione di minore. L’uomo, barese, 35enne, protagonista della vicenda è stato denunciato a piede libero. A far scattare le ricerche è stata la denuncia della donna che ha riferito che il 35enne, presumibilmente, era in viaggio da Vipiteno, comune in provincia di Bolzano dove risiede la famiglia, verso la Puglia. Pattuglie della polizia stradale di Forlì hanno bloccato l’auto condotta dall’uomo sulla corsia diretta a sud dell’A14 nei pressi di Cattolica, nel Riminese. Il magistrato ha disposto l’immediato affidamento della piccola alla madre, arrivata a Forlì per riabbracciarla e riportarla a casa.