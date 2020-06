Litiga con impiegato ufficio postale, ritorna armato di fucile

Condividi

Litiga con un impiegato alle poste, ritorna dopo qualche giorno armato di fucile. E' successo a Castrì di Lecce dove un anziano ottantenne avrebbe tentato di risolvere una questione in altro modo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno disarmato l'uomo (l'arma è risultata regolarmente detenuta) e ricostruito i fatti. L'anziano si sarebbe recato presso lo sportello postale per chiedere la chiusura di un conto, una pratica che, probabilmente, il dipendente non poteva svolgere il quel momento. L'anziano è stato ora denunciato per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.