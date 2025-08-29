29 Agosto 2025

Torre San Giovanni, accoltellamento dopo un complimento di troppo

Maria Teresa Carrozzo 29 Agosto 2025
Sarebbe stato un complimento di troppo rivolto a una ragazza a scatenare la violenta lite culminata in un accoltellamento. L’episodio si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì nella marina di Ugento, in pieno Salento, non lontano dal lido Kalu.

Secondo le prime ricostruzioni, un 28enne di nazionalità marocchina avrebbe rivolto apprezzamenti a una donna, scatenando la reazione di due uomini – con tutta probabilità suoi connazionali – attualmente ricercati. Dalle parole, complice forse anche l’alcol, si è presto passati ai fatti: il giovane è stato raggiunto da più fendenti con un coltello, riportando ferite all’orecchio, alla testa, al torace e alle gambe.

Nonostante la gravità dell’aggressione, le conseguenze non sono state gravi: il ragazzo ha riportato solo tagli superficiali che hanno richiesto alcuni punti di sutura. Soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano, è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Ugento, guidati dal luogotenente Alessandro Borgia. Gli investigatori hanno già acquisito e stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, con l’obiettivo di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e identificare i responsabili dell’accoltellamento.

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

