Torre San Giovanni, accoltellamento dopo un complimento di troppo

Sarebbe stato un complimento di troppo rivolto a una ragazza a scatenare la violenta lite culminata in un accoltellamento. L’episodio si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì nella marina di Ugento, in pieno Salento, non lontano dal lido Kalu.
Secondo le prime ricostruzioni, un 28enne di nazionalità marocchina avrebbe rivolto apprezzamenti a una donna, scatenando la reazione di due uomini – con tutta probabilità suoi connazionali – attualmente ricercati. Dalle parole, complice forse anche l’alcol, si è presto passati ai fatti: il giovane è stato raggiunto da più fendenti con un coltello, riportando ferite all’orecchio, alla testa, al torace e alle gambe.
Nonostante la gravità dell’aggressione, le conseguenze non sono state gravi: il ragazzo ha riportato solo tagli superficiali che hanno richiesto alcuni punti di sutura. Soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano, è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.
Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Ugento, guidati dal luogotenente Alessandro Borgia. Gli investigatori hanno già acquisito e stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, con l’obiettivo di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e identificare i responsabili dell’accoltellamento.
