SAN SEVERO- È stato trasferito presso il tribunale di Foggia cui sarà sottoposto al rito direttissimo: un 40enne dovrà rispondere dei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

I fatti risalgono alla mattina del 20 settembre quando i carabinieri con i colleghi della compagnia di Intervento operativo 10° Reggimento carabinieri Campania sono intervenuti per sedare una lite furibonda scoppiata tra vicini. Ma nell’aggressione sono stati brutalmente coinvolti anche loro e quando sono riusciti a immobilizzare il 40enne l’hanno trasferito in tribunale per rito direttissimo.