Lite tra ragazzini degenera e sfocia nel sangue: due in ospedale

Una violenta lite che si è consumata in serata a Taurisano. Dei minorenni sono stati visti litigare nei pressi della villetta comunale del paese, dove a pochi passi si stava festeggiando la Madonna della Strada. Alcuni passanti hanno allertato il 113. Nonostante il tempestivo intervento degli agenti di polizia, i ragazzini si erano già dileguati. Ma dall’ospedale di Casarano è giunta la segnalazione di due giovani che si sono presentati al Pronto soccorso raccontando di essere rimasti feriti poco prima durante una lite. Uno aveva rimediato la frattura del setto nasale, probabilmente provocata da una testata, mentre l’altro una ferita alla schiena, causata presumibilmente da un oggetto contundente. Quest’ultimo è stato poi trasferito in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Proseguono le indagini del locale commissariato, diretto dal vicequestore salvatore federico, per ricostruire i fatti.

