MANDURIA- Si sarebbero dati appuntamento in una via, a Uggiano Montefusco, e avrebbero iniziato a litigare con toni accesi, fino a quando si sarebbero assestati dei pugni e poi uno dei due avrebbe estratto un coletto e sferrato dei fendenti all’altro, ferendolo più volte al torace: un minorenne di Manduria è finito in carcere per tentato omicidio.

È accaduto nella serata di ieri, 9 febbraio, intorno alle 22 quando un 16enne e un 19enne si sarebbero incontrati a Uggiano Montefusco, forse per un debito in denaro da saldare, ma l’incontro avrebbe preso delle pieghe diverse. Così dopo la lite, il 19enne si sarebbe presentato al pronto soccorso per ricevere le cure del caso. Sono stati i sanitari a informare dell’accaduto i carabinieri della compagnia di Manduria che si sono recati sul posto per ascoltare la vittima, trasferita poi presso il reparto di chirurgia toracica presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Ma ora è fuori pericolo.

Il 16enne, invece, presunto aggressore è stato rintracciato e condotto in caserma, dove è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del pm di turno presso la Procura dei Minori di Taranto, condotto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida. L’arma del delitto, rinvenuta in possesso del 16enne, è stata sottoposta a sequestro.