CAROVIGNO- Hanno iniziato a litigare per strada, vicino l’abitazione, poi i toni accessi hanno scatenato la reazione di uno dei due che ha estratto il coltello e ha sferrato due fendenti, uno alla mano e uno all’addome dell’altro: nei guai è finito un 40enne originario della provincia di Novara.

È accaduto nella tarda serata di ieri, 11 dicembre, intorno a mezzanotte, quando i vicini hanno sentito due uomini, un 80enne e un 40enne, litigare e poi uno dei due si è accasciato a terra. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno effettuato le cure del caso all’80enne e sul posto anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato attività d’indagine per comprendere le cause che hanno spinto il 40enne a sferrare due fendenti al coinquilino 80enne. Fortunatamente l’uomo non è in gravi condizioni.