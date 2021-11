TARANTO – Lite su un bus urbano alle ore 19.00 di oggi in via Principe Amedeo, nei pressi dell’angolo di via Pupino. A quanto pare due uomini, uno italiano, l’altro straniero, avrebbero iniziato a litigare per futili motivi, pare per la scelta della fermata. Poi, uno dei due avrebbe tirato fuori un coltello puntandolo contro l’altro. Panico nel bus tra i passeggeri, subito l’autista ha fermato la corsa. La lite è proseguita a terra. Non è noto se qualcuno sia rimasto ferito, di certo il conducente a causa di un malore ha avuto necessità dei sanitari, giunti sul posto insieme a Carabinieri e Polizia. Saranno le forze dell’ordine adesso ad appurare eventuali conseguenze. Traffico veicolare bloccato in quel tratto in entrambi i sensi di marcia dalla Polizia Locale.

In aggiornamento