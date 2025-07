Lecce, Lite per una birra servita calda: ferito un uomo

Poteva trasformarsi in tragedia una lite scoppiata nel pomeriggio di oggi nei pressi di viale Oronzo Quarta, a due passi dalla stazione e in una zona particolarmente frequentata. Tutto sarebbe nato da una banale discussione: secondo quanto riferito da alcuni testimoni, un uomo avrebbe protestato con veemenza per una birra servita calda, innescando una reazione spropositata da parte di un altro avventore.

Dalle parole si è presto passati alle mani, fino a quando uno dei due contendenti è stato colpito di striscio con alcuni fendenti, probabilmente inferti con un coltellino. A farne le spese un uomo di nazionalità straniera, soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il parapiglia ha generato panico tra i presenti: alcuni si sono rifugiati negli uffici decentrati della Questura situati proprio in via Oronzo Quarta, chiedendo protezione. Sul posto è intervenuta prontamente una volante della Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando i testimoni, nel tentativo di identificare l’aggressore e chiarire le responsabilità.

Maria Teresa Carrozzo