L’Italia trionfa ai Mondiali di Calcio Balilla Paralimpico a Saragozza

Gli azzurri fanno il pieno di medaglie in Spagna: 4 ori, 1 argento e 4 bronzi

Risultati straordinari per la Nazionale italiana di Calcio Balilla Paralimpico, che ai Mondiali 2025 disputati in Spagna ha confermato il titolo a squadre, sconfiggendo in finale il Belgio, e conquistando la Coppa del Mondo per Nazioni. Un successo travolgente che premia il lavoro della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB) e dei suoi atleti.

Nella finalissima a squadre, gli azzurri Daniele Riga e Corrado Montecaggi hanno superato la coppia belga Michael Smulders – Michaël Vanhoutte, aggiudicandosi l’oro con una prestazione impeccabile. A completare il trionfo, il bronzo ottenuto da Luigi Iannone e Domenico Smario, protagonisti di un cammino altrettanto solido.

Il medagliere italiano è da record: 4 ori, 1 argento e 4 bronzi. L’Italia ha primeggiato in tutte le specialità paralimpiche, confermandosi riferimento assoluto del movimento internazionale.

Tra le protagoniste femminili, Angelita Alves ha conquistato la medaglia d’oro nel Wheelchair Single, con Maria Luigia Civili che ha chiuso con un importante terzo posto.

Nel Wheelchair Single maschile, l’Italia ha occupato l’intero podio: Domenico Smario oro, Francesco Bonanno (presidente FPICB) argento, Daniele Riga bronzo.

Nel Doppio Open Wheelchair, altra sfida Italia-Belgio vinta dagli azzurri Iannone e Smario, mentre Riga e Montecaggi hanno conquistato un nuovo bronzo.

A commentare il trionfo è stato proprio il presidente federale Francesco Bonanno, che ha parlato di “un risultato storico”: “L’Italia ha trionfato in tutte le specialità paralimpiche in programma. Vincere è difficile, ma confermarsi lo è ancora di più. Questo successo è frutto della dedizione dei nostri atleti, tecnici e volontari, e dell’impegno che mettiamo ogni giorno nella promozione dello sport paralimpico”.

Il trionfo azzurro a Saragozza è un simbolo di crescita, inclusione e orgoglio nazionale. Un’Italia che brilla non solo per risultati, ma per valori.

