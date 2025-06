L’Italia riparte da Gattuso: è lui il nuovo ct della Nazionale

La presentazione ufficiale è in programma alle 11.00 di giovedì 19 giugno

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha ufficializzato oggi, domenica 15 giugno, la nomina di Gennaro Gattuso a nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana di calcio. La presentazione ufficiale si terrà giovedì 19 giugno alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma.

L’ex centrocampista del Milan e della Nazionale prende il timone della squadra azzurra con l’obiettivo di guidarla verso la qualificazione ai prossimi Campionati del Mondo, dopo due edizioni consecutive mancate. Per Gattuso si apre una nuova fase professionale, questa volta alla guida della selezione maggiore, con la responsabilità di rilanciare il progetto tecnico azzurro.

Ad accompagnare l’annuncio, le parole del presidente federale Gabriele Gravina: “Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale”. Gravina ha sottolineato come la scelta del nuovo ct si inserisca in un percorso più ampio di sviluppo e rilancio dell’intero sistema calcistico italiano, in cui la maglia della Nazionale resta “centrale e strategica”.

Gattuso, noto per la sua grinta in campo e la passione per il gioco, avrà il compito di ricostruire un gruppo competitivo, puntando su identità, spirito di squadra e valorizzazione dei giovani talenti. La sua esperienza da calciatore e da allenatore in club come Milan, Napoli, Fiorentina e Valencia sarà ora messa al servizio della Nazionale.

