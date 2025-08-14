Listeria e corpi metallici, Carrefour richiama quattro prodotti alimentari

Carrefour ha disposto il ritiro dal mercato di quattro prodotti alimentari per motivi di sicurezza. Tre sono stati richiamati per possibile presenza di listeria monocytogenes, mentre un quarto per possibile presenza di corpi estranei metallici.

I prodotti interessati dall’allerta listeria sono:

Cotoletta di merluzzo carbonaro in pastella (200 g) , marchio Carrefour Il Mercato, lotto 5212531, scadenza 18 agosto – richiamo dell’8 agosto;

, marchio Carrefour Il Mercato, lotto 5212531, scadenza 18 agosto – richiamo dell’8 agosto; Filetti impanati di merluzzo d’Alaska (220 g) , marchio Carrefour Il Mercato, lotto 5213532, scadenza 18 agosto – richiamo del 9 agosto;

, marchio Carrefour Il Mercato, lotto 5213532, scadenza 18 agosto – richiamo del 9 agosto; Formaggio di capra “La Belle du Bocage”, con scadenza dal 25 luglio al 13 agosto – richiamo dell’11 agosto.

Il quarto richiamo, datato 13 agosto, riguarda la Mozzarella Maxi Pack 3 marchio Granarolo, lotto N5205E, scadenza 18 agosto, per la possibile presenza di corpi estranei metallici.

Carrefour raccomanda ai consumatori in possesso di tali prodotti di non consumarli e di restituirli al punto vendita d’acquisto o eliminarli. In caso di sintomi come febbre o mal di testa dopo il consumo dei prodotti segnalati per rischio listeria, è consigliato rivolgersi al proprio medico. Per informazioni è attivo il numero verde 800 650 650.

