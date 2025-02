Liste d’attesa su sanità, due novità da conferenza stato-regioni

La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta di ieri, ha approvato “due decreti attuativi fondamentali per migliorare la gestione delle liste d’attesa in sanità”. Lo comunica in un post il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. “Con questi provvedimenti – spiega – il Governo prosegue nel suo impegno per garantire ai cittadini un accesso più equo e tempestivo alle cure, affrontando con determinazione una delle principali criticità del sistema sanitario”. Tra le misure adottate, rileva il sottosegretario, “assume particolare rilievo la definizione della Piattaforma nazionale delle liste d’attesa: un’infrastruttura innovativa che, grazie all’interoperabilità tra le piattaforme regionali, permetterà di centralizzare e aggiornare in tempo reale i dati su prestazioni, prenotazioni e disponibilità. Per sostenere questo progetto, il Ministero della Salute ha stanziato 30 milioni di euro per garantire l’integrazione dei sistemi digitali. Ora le Regioni avranno 60 giorni per presentare ad Agenas i rispettivi progetti operativi”. Il secondo decreto attuativo riguarda il piano d’azione per il rafforzamento dell’assistenza socio sanitaria nelle regioni del sud. (ANSA9

