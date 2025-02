L’Ischia pensa ad Antonio Foglia Manzillo per la panchina

Antonio Foglia Manzillo è il nome in pole per sostituire Simone Corino sulla panchina dell’Ischia. L’ex Casarano nelle ultime ore era stato contattato da diversi club. Tra questi c’è il Francavilla in Sinni, tuttavia non è stato trovato l’accordo per chiudere. Dopo le dimissioni di Corino, l’Ischia ha avviato i contatti con Foglia Manzillo e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la trattativa sarebbe a buon punto.

Il club campano avrebbe avuto contatti anche con Luigi Pezzella. In questo momento però Foglia Manzillo sembrerebbe favorito sull’ex allenatore del Team Altamura.

