Liquami in cantina e miasmi, emergenza nel centro storico

MANDURIA: Nel cuore del centro storico di Manduria ci sono miasmi insopportabili: provengono dallo scantinato di un cittadino a causa della rottura delle condutture fognarie interne. La causa sarebbe l’intasamento della rete fognaria pubblica. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Marzia Baldari See author's posts Continue Reading Previous Truffa affitti a studenti: carabinieri denunciano 18enne tarantinoNext Ex Ilva: nuova assemblea pubblica in piazzetta Gandhi potrebbe interessarti anche Ex Ilva: nuova assemblea pubblica in piazzetta Gandhi 21 Agosto 2025 Marzia Baldari Truffa affitti a studenti: carabinieri denunciano 18enne tarantino 21 Agosto 2025 Dante Sebastio Ex Ilva, Urso: “Tre player internazionali ancora in corsa per acquisto” 21 Agosto 2025 Dante Sebastio Brindisi, cimitero di auto carbonizzate nel canale: la rimozione 21 Agosto 2025 Michele Iurlaro Hashish in dosi: 25enne arrestato a Taranto dopo blitz dei Carabinieri 21 Agosto 2025 Giovanni Sebastio Canosa, arrestati due andriesi per ricettazione di mezzi pesanti 21 Agosto 2025 Andrea Catino
potrebbe interessarti anche
Ex Ilva: nuova assemblea pubblica in piazzetta Gandhi
Truffa affitti a studenti: carabinieri denunciano 18enne tarantino
Ex Ilva, Urso: “Tre player internazionali ancora in corsa per acquisto”
Brindisi, cimitero di auto carbonizzate nel canale: la rimozione
Hashish in dosi: 25enne arrestato a Taranto dopo blitz dei Carabinieri
Canosa, arrestati due andriesi per ricettazione di mezzi pesanti