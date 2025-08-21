21 Agosto 2025

Liquami in cantina e miasmi, emergenza nel centro storico

Marzia Baldari 21 Agosto 2025
MANDURIA: Nel cuore del centro storico di Manduria ci sono miasmi insopportabili: provengono dallo scantinato di un cittadino a causa della rottura delle condutture fognarie interne. La causa sarebbe l’intasamento della rete fognaria pubblica.

