FOGGIA – “Dal nostro punto di vista è andato bene, abbiamo documentato che la nostra azienda era in regola”. Queste le parole dell’avvocato Gianluca Ursitti difensore di Rosalba Livriero Bisceglia al termine dell’interrogatorio di garanzia svoltosi stamani presso il Tribunale di Foggia. La donna, moglie dell’ex prefetto Michele Di Bari, e titolare dell’azienda oggetto di controllo giudiziario, è indagata nell’ambito dell’operazione ‘Terra Rossa’ che vede indagate in tutto 16 persone e che ha portato all’arresto di cinque persone, di cui due in carcere. All’uscita del Tribunale, l’avvocato Gianluca Ursitti si è limitato a dichiarare che la sua assistita ha chiarito tutto e in merito alla misura cautelare cui è sottoposta la donna, ovvero l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, ha affermato “Ci riserviamo di fare una istanza, siamo fiduciosi”.