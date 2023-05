L’Inter supera in rimonta la Fiorentina e vince la Coppa Italia

L’Inter ha vinto per la nona volta nella sua storia la Coppa Italia, la seconda consecutiva, superando la Fiorentina (2-1) nella finale dell’Olimpico di Roma.

Vittoria in rimonta per i nerazzurri di Simone Inzaghi, subito in svantaggio al 3′ minuto per il gol viola di Nico Gonzalez. Dopo un quarto d’ora di difficoltà, però, l’Inter riesce a ribaltare la partita grazie a Lautaro Martinez. Al 29′, l’argentino piazza un diagonale vincente, otto minuti più tardi si ripete in acrobazia.

Nella seconda metà del match molte occasioni da entrambe le parti (miracolo di Handanovic su Jovic), ma il risultato non cambia.

FIORENTINA-INTER 1-2

RETI: 3 Gonzalez (F), 29′ Martinez (I), 37′ Martinez (I)

FIORENTINA 4231: Terracciano; Dodò (82’ Terzic), Martinez Quarta (70’ Ranieri), Milenkovic, Biraghi; Amrabat (70’ Jovic), Bonaventura; Ikoné (60’ Sottil), Castrovilli (60’ Mandragora), Gonzalez; Cabral. Panchina: Cerofolini, Vannucchi, Venuti, Igor, Saponara, Duncan, Bianco, Barak, Brekalo, Kouamé. All. Italiano.

INTER 352: Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni (58’ De Vrij); Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu (83’ Gagliardini), Dimarco (68’ Gosens); Martinez (83’ Correa), Dzeko (58’ Lukaku). Panchina: Cordaz, Onana, Bellanova, D’Ambrosio, Skriniar, Stankovic, Asllani, Mkhitaryan, Akinsanmiro. All. Inzaghi.

ARBITRO: Irrati.

AMMONITI: Quarta, Gonzalez (F); Bastoni (I).

