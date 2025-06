Lino Banfi: “Sulla panchina della Nazionale vedrei bene Mourinho”

L’attore pugliese scherza a Un Giorno da Pecora: “Oronzo Canà? Ha già firmeto con gli Emireti”

Il web si diverte e Lino Banfi risponde con l’ironia che da sempre lo contraddistingue. Ospite del programma Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, l’attore pugliese è intervenuto sul tormentone social che, in queste ore, lo immagina nelle vesti del mitico Oronzo Canà sulla panchina della Nazionale italiana di calcio.

“Ho già tre impegni firmeti con gli arabi Emireti…” ha scherzato Banfi replicando alle battute che circolano sui social in seguito all’uscita di scena del CT Luciano Spalletti dopo l’umiliante sconfitta con la Norvegia.

Ma al di là della satira, ai microfoni dei conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Banfi ha espresso anche un parere più serio sui possibili candidati alla guida degli Azzurri: “Vedrei bene José Mourinho, ma sarebbe stato bello se Claudio Ranieri avesse accettato, per quello che è riuscito a fare in passato. D’altra parte, però, se non vuole…”.

I conduttori lo hanno poi sollecitato anche sul nome di Gennaro Gattuso. La risposta è stata all’insegna del suo umorismo inconfondibile: “Gattuso è un po’ incazzuso, non so…”.

Lino Banfi, da anni ambasciatore del sorriso e volto amato del cinema italiano, ha saputo ancora una volta stemperare i toni con leggerezza, regalando al pubblico un momento di simpatia in un periodo delicato per la Nazionale italiana.

