Limitazioni | Cosa ci aspetta da domani fino al 3 aprile

Il provvedimento con le nuove misure restrittive sarà molto più chiaro nel giro delle prossime ore ma una lista provvisoria delle attività che verranno risparmiate dal blocco totale è verosimilmente analoga a quella indicata nell’elenco dei codici Ateco. Il nuovo Dpcm sarà in vigore fino al 3 aprile. Nello specifico le aziende attive sono quelle legate al settore alimentare, a quello farmaceutico e biomedicale e a quello dei trasporti. Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione sanità, difesa e istruzione sono i presidi che garantiranno tutti i servizi. Continuano a operare, inoltre, edicole e tabaccai, oltre ai servizi d’informazione. La lista, provvisoria, delle attività che resteranno aperte conta circa una settantina di voci. Dovrebbero rimanere attive l’industria delle bevande, le industrie alimentari, la filiera agro-alimentare e zootecnica, l’industria tessile legata agli indumenti di lavoro escludo l’abbigliamento. Le produzioni gomma, materie plastiche e prodotti chimici non saranno interrotte, così come la fabbricazione della carta e raffinerie petrolifere. «Salve» anche le attività legate all’idraulica, all’installazione di impianti elettrici, di riscaldamento o di condizionatori e la fabbricazione di forniture mediche e dentistiche. E, come attività legate ai servizi essenziali, restano attive anche le riparazioni della strumentistica utilizzata nella filiera alimentare, farmaceutica o dei trasporti. Il Dpcm che il governo sta limando non includerà il sistema trasportistico di merci e passeggeri in generale e a tutti i livelli. Raccolta rifiuti, banche e servizi postali saranno garantiti. Così come tutte le attività di pulizia e lavaggio aree pubbliche e servizi veterinari.