TARANTO- La prevenzione sotto i riflettori insieme alle modelle della sfilata Défilé per me – Moda donna per la prevenzione, che si terrà domenica 23 ottobre 2022 alle 18.30 presso la sala del Circolo Ufficiali della Marina Militare di Taranto.

L’evento, ideato e organizzato dall’associazione provinciale di Taranto della Lega italiana per la lotta contro i tumori in collaborazione con Annamariazoppei Boutique, si inserisce all’interno della campagna Lilt For Women – Nastro Rosa 2022, per promuovere l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumori al seno.

La battaglia che la Lilt conduce da anni è proprio quella di ridurre i casi di tumore grazie alla prevenzione e all’adozione di corretti stili di vita. Oltre alle visite senologiche gratuite messe a disposizione dalle associazioni provinciali, è anche attraverso eventi come questi che la Lilt vuole diffondere informazione e approfondimento sul tema. È infatti consolidato il fatto che sono piccoli accorgimenti (come screening periodici e sane abitudini) i fattori fondamentali per diminuire la percentuale dell’insorgenza della malattia e per accrescere la possibilità di guarigione in caso di diagnosi precoce.

Défilé per me, quindi, nasce con duplice intento: diffondere la cultura della prevenzione e celebrare il coraggio e la vita, il ritorno alla leggerezza dopo un periodo difficile, come quello di chi ha lottato per sconfiggere il cancro.

In passerella, Annamariazoppei Boutique proporrà una selezione di abiti ricercati e di alta moda, disegnati per esaltare la femminilità e l’eleganza della donna. Oltre alle indossatrici professioniste, infatti, sfilerà una straordinaria rappresentanza di socie della Lilt di Taranto, come segno di solidarietà e testimonianza di rinascita.

La serata, che sarà condotta dalla giornalista Tiziana Magrì, sarà allietata dalle note dell’arpista Maria Grassi e della violinista Cristina Ciura e vedrà un approfondimento sul tema della prevenzione dei tumori femminili a cura del ginecologo Giuseppe Di Masi.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Taranto e sostenuta dal Lions Club Taranto Host, vede la collaborazione di diverse realtà del territorio, tra cui lo stesso Circolo Ufficiali che la ospita, i parrucchieri di Annibell’s Evolution e le truccatrici della scuola Ceas. L’ingresso alla serata sarà libero previa prenotazione ai numeri 349.8850999 e 333.3326447 e fino ad esaurimento posti.