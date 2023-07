Ligabue in concerto a Bari il 24 novembre, unica data pugliese

A 3 anni dal suo ultimo lavoro discografico, il 22 settembre uscirà “DEDICATO A NOI” (Warner Music Italy), il nuovo album di inediti di Luciano Ligabue.

L’album, da ora disponibile in pre-order (ligabue.lnk.to/dedicatoanoi), è stato anticipato in radio dal singolo “Riderai”, scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme aFabrizio Barbacci.

È online anche il video lyric del brano, con la regia di Arnaldo Catinari e il montaggio curato da Riccardo Guernieri: https://www.youtube.com/watch? v=qUIWXv_DdfY

In attesa del nuovo album, il Liga sarà protagonista di due concerti negli stadi di Milano e Roma: mercoledì 5 luglio a San Siro, venerdì 14 luglio all’Olimpico.

Ma gli appuntamenti non finiscono qui: dal 9 ottobre Ligabue sarà impegnato in un nuovo tour che lo porterà in tutta Italia con tre nuove date: raddoppiano i concerti di Perugia, Eboli e Messina.

Questo il calendario delle date

9 ottobre 2023: Arena di Verona

10 ottobre 2023: Arena di Verona

14 ottobre 2023: TORINO – PALA ALPITOUR

15 ottobre 2023: TORINO – PALA ALPITOUR

17 ottobre 2023: FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

20 ottobre 2023: BOLOGNA – UNIPOL ARENA

24 ottobre 2023: BRESCIA – BRIXIA FORUM

27 ottobre 2023: PADOVA – ARENA SPETTACOLI PADOVA FIERE PAD. 7

30 ottobre 2023: RIMINI – STADIUM

3 novembre 2023: ANCONA – PALA PROMETEO

6 novembre 2023: PERUGIA – PALA BARTON

7 novembre 2023: PERUGIA – PALA BARTON NUOVA DATA

13 novembre 2023: GENOVA – STADIUM

14 novembre 2023: GENOVA – STADIUM

16 novembre 2023: LIVORNO – MODIGLIANI FORUM

21 novembre 2023: EBOLI – PALA SELE

22 novembre 2023: EBOLI – PALA SELE NUOVA DATA

24 novembre 2023: BARI – PALA FLORIO

27 novembre 2023: REGGIO CALABRIA – PALASPORT

30 novembre 2023: MESSINA – PALARESCIFINA

1 dicembre 2023: MESSINA – PALARESCIFINA NUOVA DATA

I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 11.00 di domani, mercoledì 5 luglio, su Ticketone.it e nelle prevendite abituali.

Per info: www.friendsandpartners.it / barmario.ligabue.com

