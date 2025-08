Lido Silvana, terzo incendio, i residenti: «Non è maledizione, ma la mano dell’uomo»

MARINA DI PULSANO: È l’ennesimo incendio nella marina di Pulsano. Stavolta, la macchina organizzativa per spegnere le fiamme ha funzionato alla perfezione. La coincidenza delle date dei roghi, però, fa riflettere. Per i residenti, dietro c’è sempre la mano dell’uomo. Le indagini delle forze dell’ordine intanto sono in corso.



