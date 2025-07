Lido Marini, turista in bici travolto da un’auto: è grave

Un turista campano di 47 anni, in vacanza a Lido Marini (Lecce), è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’automobile mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. L’incidente è avvenuto all’ingresso del paese, mentre il 47enne pedalava seguito a breve distanza da un amico.

Secondo quanto ricostruito, l’automobilista si è subito fermato per prestare soccorso e ha allertato il 118, che è intervenuto sul posto per le prime cure. Il ferito è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

