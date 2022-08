LEPORANO – “In via ufficiale, le analisi ARPA, hanno verificato la totale assenza di rischi nelle acque di Lido Gandoli. Un ringraziamento all’Arpa che ha fatto controlli ogni giorno con la professionalità tipica dei suoi operatori per restituire a noi tutti il piacere di farsi un bagno in totale sicurezza”. È quanto reso noto da Lido Gandoli. In data odierna il sindaco di Leporano Vincenzo Damiano con l’ordinanza n.82 ha revocato la precedente che vietava la balneazione, dunque si potrà tornare a fare il bagno in sicurezza in località Gandoli.