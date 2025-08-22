22 Agosto 2025

Antenna Sud

News

foto Todaro/AntennaSud

Lido Azzurro, Comune di Taranto avvia iter per acquisire viabilità

Redazione 22 Agosto 2025
centered image

Avviato ufficialmente il percorso tecnico-amministrativo per l’acquisizione al demanio comunale delle strade del quartiere Lido Azzurro, a Taranto. L’iniziativa è stata discussa in un incontro presso la Direzione Lavori Pubblici alla presenza del sindaco Piero Bitetti, dell’assessore ai Lavori Pubblici Lucio Lonoce, del direttore generale Marco Lesto e del dirigente Erminia Irianni.

L’attività è considerata urgente e prioritaria per consentire ad Acquedotto Pugliese S.p.A. di avviare nuove progettazioni e completare quelle già in corso relative a tronchi idrici e collettori fognanti, interventi che possono essere realizzati esclusivamente su strade di proprietà comunale.

Per accelerare l’iter, è stato costituito un gruppo di lavoro della Direzione Lavori Pubblici che, a partire da lunedì, effettuerà i primi sopralluoghi propedeutici alla redazione degli elaborati tecnici necessari. Nei primi giorni di settembre è inoltre previsto un tavolo tecnico con i funzionari di AQP, volto a condividere e coordinare le fasi successive.

“L’acquisizione al demanio comunale delle strade del quartiere Lido Azzurro rappresenta un passaggio fondamentale per garantire ai cittadini infrastrutture moderne e servizi essenziali” ha dichiarato il sindaco Piero Bitetti, sottolineando come l’iniziativa sia decisiva per migliorare la qualità della vita dei residenti.

L’assessore Lucio Lonoce ha aggiunto: “Abbiamo voluto accelerare i tempi costituendo subito un gruppo di lavoro dedicato e convocando un tavolo tecnico con AQP. È un impegno concreto per dare risposte rapide e tangibili alla comunità”.

L’acquisizione delle strade segna dunque un passaggio chiave per lo sviluppo del quartiere e per il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria.

