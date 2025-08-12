12 Agosto 2025

Lido abusivo scoperto a San Pietro in Bevagna: sanzionato il gestore

Giovanni Sebastio 12 Agosto 2025
centered image

SAN PIETRO IM BEVAGNA (TA) –  Hanno dato i loro frutti i controlli congiunti della Polizia di Stato, Guardia Costiera e Polizia Locale di Manduria lungo la costa salentina per contrastare le irregolarità nelle strutture turistiche.

A San Pietro in Bevagna, gli agenti hanno scoperto un lido balneare abusivo su un tratto di spiaggia libera di circa 120 mq, antistante un ristorante. L’area era attrezzata con ombrelloni e lettini, risultati di proprietà del titolare del ristorante, ma privi di qualsiasi autorizzazione per l’occupazione del suolo demaniale.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per presunta occupazione abusiva di area demaniale e inosservanza dei limiti alla proprietà privata.

Durante l’ispezione sono emerse ulteriori irregolarità:

  • assenza del bagnino,
  • mancanza di boe di delimitazione,
  • presidi di sicurezza non presenti presso la torretta.

Il titolare è stato sanzionato per circa 3.000 euro e tutte le attrezzature (20 ombrelloni e 12 lettini) sono state poste sotto sequestro.

Giovanni Sebastio

centered image

