Lido abusivo scoperto a San Pietro in Bevagna: sanzionato il gestore

SAN PIETRO IM BEVAGNA (TA) – Hanno dato i loro frutti i controlli congiunti della Polizia di Stato, Guardia Costiera e Polizia Locale di Manduria lungo la costa salentina per contrastare le irregolarità nelle strutture turistiche.
A San Pietro in Bevagna, gli agenti hanno scoperto un lido balneare abusivo su un tratto di spiaggia libera di circa 120 mq, antistante un ristorante. L’area era attrezzata con ombrelloni e lettini, risultati di proprietà del titolare del ristorante, ma privi di qualsiasi autorizzazione per l’occupazione del suolo demaniale.
L’uomo è stato denunciato a piede libero per presunta occupazione abusiva di area demaniale e inosservanza dei limiti alla proprietà privata.
Durante l’ispezione sono emerse ulteriori irregolarità:
- assenza del bagnino,
- mancanza di boe di delimitazione,
- presidi di sicurezza non presenti presso la torretta.
Il titolare è stato sanzionato per circa 3.000 euro e tutte le attrezzature (20 ombrelloni e 12 lettini) sono state poste sotto sequestro.
