Lido abusivo nel Tarantino: titolare denunciato e multato

Proseguono i controlli congiunti della Polizia e della Capitaneria di Porto di Taranto lungo la litoranea salentina per contrastare irregolarità e abusi negli stabilimenti balneari.

Nella zona della Marina di Pulsano (Taranto) è stato scoperto un lido con annesso ristorante che presentava numerose violazioni alle norme del codice della navigazione e sull’uso del demanio. Gli accertamenti hanno rilevato che l’attività era stata avviata in assenza della SCIA e che erano state installate, senza autorizzazioni, una passerella in legno e una scala in ferro per accedere a una piccola spiaggia sottostante.

Il titolare dello stabilimento è stato denunciato in stato di libertà per occupazione arbitraria di spazio demaniale marittimo. Oltre alla denuncia, sono state elevate sanzioni amministrative per quasi 3mila euro.

Le ispezioni rientrano in una più ampia attività di monitoraggio avviata sul litorale, volta a garantire legalità e sicurezza nelle strutture balneari del territorio.

