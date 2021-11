LECCE- La giunta comunale ha deliberato l ’ approvazione d el pro getto definitivo “ Accessibilità d elle spiagge destinate all a libera balneazione delle persone con disabilità nelle marine leccesi ” . Il progetto, finanziato con 137mila euro , consentirà l ’ installazione di no ve percorsi fissi di accesso alle spiagge libere nelle marine di Torre Rinalda , Spiaggia bella, Torre Chianca e San Cataldo .

Si tratta di infrastrutture realizzate con materiali sostenibili , c ompatibili con il paesaggio costiero, facilmente amo vibili, che definiranno in ma ni era st abile l ’ accesso alla spiagg ia per tutti, consente ndo alle persone con disabilità di raggiungere l ’ areni le e pro teg gendo i costoni duna ri dal ca l pestio dis ordinato e dal conseguente d eterioramento. Il progetto , infatti, prevede anche il posizionamento di p alizzate frangivento in legno per la chiu sura dei varchi nei cordoni du nari nelle vicinanze dei perco rsi pedonali, al fine di favorire una regolamentazione degli accessi.

I percors i pedonali, della larghezza di 2 metri, saranno sopraele vati rispetto al terreno e dotati di fasce corrimano. Al le due estremità del percorso saranno reali zzate in legno due are e più la rghe (circa 4 metri per 3) per consentire nella parte iniziale un più agevole raccordo con il piano stradale e nella parte terminale un ’ area di sosta , co n il posizionamento di una panchina vista mare.

I percorsi pe donali saranno in tutto nove : tre a Torre Rinalda : in via Monza, in via Termini Imerese e in via Porto novo; due a Spiaggiabella , in via Taormina e in via Bi bione; uno a Torre Chianca , in via Marebello; tre a San Cataldo , su lungomare Caboto, su lungomare Da Ver raz zano e su lu ngomare Vespucci.

Oltre a migliorare l ’ accessibi lità delle spiagge libere nelle marine , il progetto costitui sce un elemento di ri qualificazione urban a e ambi entale per l e sue funzioni di pro tezione del patrimonio naturalistico e per la m aggiore faci lità di fruizione del le s piagge che consente, d ’ estate e nel resto dell ’ anno.

I percorsi inclus i nel progetto , redatto dall ’ in gegn er Enrico Ghezzi per il settore Lavori Pubblic i del Comune , sono compatibili e allineati al le previsioni del Piano delle Coste della Città di Lecce , che è stat o assunto come guida per la rea lizzazione dei perco rsi e che esclude l ’ utilizzo di passerell e in plastic a. Il progetto è stato inoltre sottoposto alla valutazione del Labora torio comunale per l ’ Accessibilità che ha individuato alcune delle tip ologie di intervent o che andranno a d essere realizzate.

“ Finora per garantire l ’ accessibilità delle spiag ge del litorale il Comune ha adottato pro vv edimenti e soluzioni temporanee – dichiara l ’ assessore ai Lavori Pubblici Marco Nuzzaci – con q uesto progetto, invece, andiamo a intervenire con vere e proprie inf rastrutture che consentiranno in ogni stagione la possibilità per tutti di accedere alle spiagge della città. Questi primi nove interventi apri ranno la strada ad altri, perché il nost ro obiet tivo è quello di rendere il mare per tutti, in tutte le stagioni ” .