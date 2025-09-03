L’Heraclea ufficializza Andrea Schenetti: oltre 500 gare tra i pro

L’Heraclea ha ufficializzato l’arrivo di Andrea Schenetti, calciatore di grande esperienza con alle spalle oltre 500 presenze tra i professionisti. Cresciuto nelle giovanili del Milan, ha vestito in carriera maglie prestigiose come quelle di Lucchese, Prato, Como, Cittadella, Virtus Entella e Foggia, fino alla più recente esperienza con la Pro Vercelli in Lega Pro.

Schenetti è un profilo che non necessita di presentazioni: la sua duttilità e le sue qualità tecniche lo rendono un elemento prezioso, in grado di dare solidità e imprevedibilità sia al centrocampo che al reparto offensivo. Con questo innesto, l’Heraclea rafforza in maniera significativa la propria rosa in vista della nuova stagione.

