3 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Andrea Schenetti (ASD Heraclea Calcio)

L’Heraclea ufficializza Andrea Schenetti: oltre 500 gare tra i pro

Massimo Todaro 3 Settembre 2025
centered image

Andrea Schenetti approda all’Heraclea: un innesto di esperienza e qualità per centrocampo e attacco.

L’Heraclea ha ufficializzato l’arrivo di Andrea Schenetti, calciatore di grande esperienza con alle spalle oltre 500 presenze tra i professionisti. Cresciuto nelle giovanili del Milan, ha vestito in carriera maglie prestigiose come quelle di Lucchese, Prato, Como, Cittadella, Virtus Entella e Foggia, fino alla più recente esperienza con la Pro Vercelli in Lega Pro.

Schenetti è un profilo che non necessita di presentazioni: la sua duttilità e le sue qualità tecniche lo rendono un elemento prezioso, in grado di dare solidità e imprevedibilità sia al centrocampo che al reparto offensivo. Con questo innesto, l’Heraclea rafforza in maniera significativa la propria rosa in vista della nuova stagione.

About Author

Massimo Todaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Brindisi FC: “Scaringella regolarmente tesserato, nessuna irregolarità”

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Nuova Spinazzola, Di Domenico: “Sfidare il Taranto sarà emozionante”

2 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Taranto, Danucci: “Fiducioso in vista dell’esordio in campionato”

2 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Matera CdS, la stagione comincia con il trenino

2 Settembre 2025 Roberto Chito

Eccellenza Basilicata, Fittipaldi: “Calendario inizio simbolico della stagione”

2 Settembre 2025 Roberto Chito

Monopoli, “Conosciamo il valore delle sfumature”: presentata la nuova maglia home

2 Settembre 2025 Flavio Insalata

potrebbe interessarti anche

L’Heraclea ufficializza Andrea Schenetti: oltre 500 gare tra i pro

3 Settembre 2025 Massimo Todaro

Serracapriola, assalto al bancomat di corso Garibaldi

3 Settembre 2025 Antonella D'Avola

San Vito dei N.nni: garage in fiamme, ingenti i danni

3 Settembre 2025 Anna Saponaro

Inseguimento con la polizia per le strade di Bitonto, arrestato 46enne

3 Settembre 2025 Antonella Fazio