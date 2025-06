L’Heraclea potrebbe giocare le gare interne allo Zaccheria di Foggia

L’Heraclea potrebbe giocare le proprie gare interne nello stadio ‘Zaccheria’ di Foggia. L’accordo tra il club neopromosso in D e l’amministrazione Comunale di Foggia sembra ormai vicino. Un’ipotesi che era nell’aria da tempo dal momento che l’impianto di Candela non risulta omologato per la Serie D. Nelle ultime ore, tuttavia, la notizia ha trovato conferme e, salvo colpi di scena, dunque, l’Heraclea giocherà nello storico ‘Zaccheria’ parte del prossimo torneo di Serie D, in attesa che venga adeguato il proprio impianto.

