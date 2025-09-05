L’Heraclea annuncia Eric Biasiol, difensore croato classe ’97

L’Heraclea ufficializza l’arrivo di Eric Biasiol, difensore centrale croato nato nel 1997. Giocatore di grande esperienza e versatilità tattica, Biasiol ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Rijeka, per poi costruire una carriera solida nei campionati italiani.
Nel corso degli anni ha vestito maglie importanti come quelle di Picerno, Giugliano e Desenzano, con cui ha arricchito il proprio palmarès. A queste esperienze si aggiungono quelle maturate con Torviscosa, Montegiorgio e Forlì, club che hanno contribuito a consolidarne la crescita e l’affidabilità difensiva.
