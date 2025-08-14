L’Hellas Laterza rinuncia al campionato di Prima Categoria

L’Hellas Laterza ha annunciato ufficialmente che non iscriverà la propria prima squadra al campionato di Prima Categoria 2025-2026. La decisione, definita “sofferta” dalla dirigenza, arriva dopo mesi di riflessioni, confronti e tentativi di trovare soluzioni alternative.
Il club ha spiegato che, nonostante la passione e l’impegno profusi negli anni, le difficoltà economiche e umane, unite alle problematiche legate al campo sportivo e al limitato sostegno ricevuto, hanno minato l’entusiasmo e la fiducia necessari per proseguire il progetto.
La società ha voluto ringraziare calciatori, allenatori, collaboratori, tifosi e sponsor che hanno sostenuto il percorso sportivo, sottolineando la vicinanza del pubblico anche quando le gare sono state disputate fuori dal territorio comunale. Un ringraziamento è stato rivolto anche all’Amministrazione Comunale di Laterza.
Il club proseguirà la propria attività con la scuola calcio e il settore giovanile, considerati il cuore del progetto, con l’obiettivo di continuare a formare giovani atleti e trasmettere valori sportivi e umani che hanno sempre contraddistinto l’Hellas Laterza.
