Hellas Laterza

L’Hellas Laterza rinuncia al campionato di Prima Categoria

Massimo Todaro 14 Agosto 2025
centered image

L’Hellas Laterza non parteciperà alla Prima Categoria 2025-26, prosegue solo il settore giovanile

L’Hellas Laterza ha annunciato ufficialmente che non iscriverà la propria prima squadra al campionato di Prima Categoria 2025-2026. La decisione, definita “sofferta” dalla dirigenza, arriva dopo mesi di riflessioni, confronti e tentativi di trovare soluzioni alternative.

Il club ha spiegato che, nonostante la passione e l’impegno profusi negli anni, le difficoltà economiche e umane, unite alle problematiche legate al campo sportivo e al limitato sostegno ricevuto, hanno minato l’entusiasmo e la fiducia necessari per proseguire il progetto.

La società ha voluto ringraziare calciatori, allenatori, collaboratori, tifosi e sponsor che hanno sostenuto il percorso sportivo, sottolineando la vicinanza del pubblico anche quando le gare sono state disputate fuori dal territorio comunale. Un ringraziamento è stato rivolto anche all’Amministrazione Comunale di Laterza.

Il club proseguirà la propria attività con la scuola calcio e il settore giovanile, considerati il cuore del progetto, con l’obiettivo di continuare a formare giovani atleti e trasmettere valori sportivi e umani che hanno sempre contraddistinto l’Hellas Laterza.

