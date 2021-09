L’Happy Casa Brindisi vince il memorial “Pentassuglia”

L’Happy Casa Brindisi vince 81-49 il match con gli estoni del Tartu Rock e si aggiudica la decima edizione del Memorial «Elio Pentassuglia». È stata una gara senza storia, dominata sin dalle prime battute dalla squadra di coach Vitucci che ha chiuso i contI con un margine di 32 punti. In doppia cifra per Brindisi Visconti (19), Adrian (12) e Nick Perkins (10). Sabato 18 a Bologna il quarto di finale della Supercoppa con Sassari, domenica 26 l’esordio in campionato a Trieste.