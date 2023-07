L’Happy Casa Brindisi vicinissima al play americano Senglin

Un playmaker d’esperienza, di profilo europeo: le strade dello statunitense Jeremy Senglin e dell’Happy Casa Brindisi sono ormai vicine dall’incrociarsi. Il talentuoso giocatore 28enne di Kansans City nelle prossime ore potrebbe diventare il play titolare della formazione brindisina, completando un reparto che già conta sulla presenza di Tommy Laquintana e alzando ulteriormente l’asticella delle ambizioni della società del presidente Nando Marino.

Senglin è stato tra i protagonisti, nell’ultimo campionato, della straordinaria salvezza della Pallacanestro Reggiana, squadra nella quale era arrivato da Fuenlabrada (formazione dell’ACB spagnola): gli emiliani erano all’ultimo posto in classifica e la regia di Senglin è stata determinante per consentire agli emiliani di restare in serie A.

Nel curriculum di questo play di 188 centimetri, non vanno dimenticate le due stagioni nel Nanterre in Francia e quella con l’Andorra nel campionato spagnolo.

Nelle prossime ore Senglin dovrebbe diventare ufficialmente un giocatore dell’Happy Casa Brindisi.

