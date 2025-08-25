25 Agosto 2025

Sergio Contessa (foto Todaro/AntennaSud)

L’ex Taranto Sergio Contessa all’Erchie

Fabrizio Caianiello 25 Agosto 2025
Colpo del Presidente dell’Erchie Mimmo Valente che si assicura le prestazioni dell’ex Taranto, Monopoli, Reggiana e Lecce Sergio Contessa. Un ingaggio clamoroso per la Prima Categoria. Il calciatore, nativo di Erchie, ha sposato il progetto rifiutando diverse proposte dalla categoria superiore.

