L’ex Taranto Battimelli nel mirino di Casertana e Picerno

Casertana e Picerno hanno messo gli occhi su Giuseppe Battimelli, attaccante classe 2005 di proprietà del Bologna. L'ex centravanti del Taranto potrebbe essere protagonista di un nuovo capitolo della sua carriera nelle prossime settimane.
