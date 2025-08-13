13 Agosto 2025

Giuseppe Battimelli (Foto di Massimo Todaro)

L’ex Taranto Battimelli nel mirino di Casertana e Picerno

Fabrizio Caianiello 13 Agosto 2025
Casertana e Picerno hanno messo gli occhi su Giuseppe Battimelli, attaccante classe 2005 di proprietà del Bologna. L’ex centravanti del Taranto potrebbe essere protagonista di un nuovo capitolo della sua carriera nelle prossime settimane.

centered image

