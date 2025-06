L’ex Potenza Sebastiano Siviglia nello staff di Simone Inzaghi all’Al Hilal

Nuova opportunità professionale nel calcio internazionale per Sebastiano Siviglia. L’ex allenatore del Potenza entra ufficialmente a far parte dello staff tecnico di Simone Inzaghi, appena nominato nuovo allenatore dell’Al Hilal, una delle società di vertice del campionato saudita.

La notizia è stata confermata attraverso le prime immagini ufficiali diffuse dai canali social del club arabo, che mostrano lo staff al completo pronto ad avviare il nuovo progetto tecnico. Per Siviglia si tratta di un’importante occasione che lo proietta nuovamente ai massimi livelli del panorama calcistico, al fianco di uno degli allenatori italiani più vincenti degli ultimi anni.

Siviglia, 50 anni, aveva guidato il Potenza nelle prime dieci giornate della stagione 2022/2023, all’inizio dell’era Macchia alla guida del club lucano. La sua esperienza sulla panchina rossoblù si era però interrotta anticipatamente con l’esonero. Ora, a due anni di distanza, si apre per lui una nuova sfida all’estero, che gli consentirà di confrontarsi con un calcio in continua espansione come quello saudita.

