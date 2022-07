CAMPI SALENTINA – L’ex Manifattura Tabacchi di Campi Salentina è pronta a cambiare volto, questo grazie al progetto presentato dal partenariato guidato da UniSalento che è risultato tra i primi 10 ammessi al finanziamento da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale attraverso i fondi del PNRR ricevendo così 12 milioni di euro che copriranno l’intero intervento, non si tratterà solo di riqualificare quest’area, ma verrà creato un nuovo centro di ricerca e formazione per la viticoltura e l’enologia in ambiente mediterraneo, con una particolare attenzione al territorio pugliese.