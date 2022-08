LEVERANO – C’è grande preoccupazione tra i circa 50 lavoratori della Supermonte di Leverano, che non solo sono già in cassa integrazione ordinaria e che quindi devono fare i conti con la totale incertezza sulle prospettive aziendali, ma adesso si aggiunge anche il problema del lavoro a chiamata non retribuito o pagato con notevole ritardo, per questo oggi hanno scioperato. “La situazione è ormai insostenibile”, spiega il segretario generale della Fiom Cgil Lecce, Ciro Di Gioia. “Alla totale incertezza sulle prospettive aziendali e alle tribolazioni che i lavoratori stanno affrontando ormai da anni, si aggiunge di fatto il lavoro a chiamata non retribuito o pagato con notevole ritardo”.

Il 25 luglio, nella sede di Confindustria, è stato messo a verbale che l’azienda avrebbe erogato gli stipendi di maggio e giugno, ma in queste ore nelle tasche dei dipendenti, e non di tutti, sono arrivate le retribuzioni del solo mese di maggio.

“La proprietà, inoltre – precisa Di Gioia- da oltre un anno annuncia in tutte le sedi l’imminente presentazione di un piano industriale per il rilancio dell’azienda, in grado di dare una prospettiva occupazionale di lungo termine. A questa situazione insostenibile è necessario porre fine definitivamente”.