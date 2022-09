LEVERANO – Tragedia nella notte lungo la strada che collega Leverano a Veglie. Gaetano Musco, 47 anni di Veglie, in sella alla sua motocicletta, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra. Sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La ricostruzione della dinamica dei fatti è affidata ai carabinieri.