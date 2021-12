LEVERANO – Investe un ciclista e scappa via. È successo a Leverano dove i carabinieri della Compagnia di Campi Salentina sono intervenuti sul luogo dell’incidente rinvenendo la targa del veicolo che nell’impatto si era staccata. La vittima, un ragazzo di 17 anni, che stava rientrando a casa, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce in Codice Rosso ed è attualmente ricoverato in rianimazione con un quadro clinico critico.

Poco dopo, presso la stazione dei carabinieri di Leverano, si è presentato il proprietario della Bmw, un uomo di 47 anni, accompagnato dal proprio legale che ha raccontato i fatti assumendosi la propria responsabilità. Nel frattempo i militari erano risaliti all’identità del pirata della strada attraverso il numero di targa.

L’uomo è stato ristretto ai domiciliari. É accusato di omissione di soccorso e di lesioni gravissime.