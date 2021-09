É morto in un incidente stradale Giovanni Panettella 49enne di Veglie. L’uomo in sella alla sua die ruote è uscito fuori strada sulla Veglie-Torre Lapillo, nel territorio di Leverano. I sanitari del 118 hanno fatto il possibile per tenerlo in vita, ma il cuore del 49enne ha cessato di battere una volta giunto in ospedale, al Vito Fazzi di Lecce. Le indagini sono affidate agli agenti della polizia locale di Leverano.