Leverano, bomba al Postamat: banditi armati e travisati in fuga

Leverano (LE) – Paura nella serata di sabato 19 luglio a Leverano, dove, poco dopo le 21.00, una violenta doppia esplosione ha squarciato il silenzio di via Turati, presso l’ufficio postale locale.

Tre uomini armati e con il volto travisato da passamontagna avrebbero fatto saltare in aria lo sportello Postamat per poi fuggire a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta di colore bianco, mezzo (si presume) rubato nei pressi di Porto Cesareo.

Da quantificare il quantitativo di denaro contenuto nello sportello, così come non è ancora dato sapere se il colpo sia riuscito o meno. L’intera zona è stata immediatamente isolata dalle forze dell’ordine, e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, per i rilievi del caso. Un disagio non di poco conto non solo per i residenti di Campi Salentina, ma anche per quelli di Veglie, comune limitrofo sprovvisto di locale ufficio postale.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’esplosione (due botti potenti) ha causato gravi danni alla struttura e ha svegliato l’intero quartiere, gettando i residenti nel panico. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Indagini in corso.

