Leverano, Birra & Sound: sospesi i concerti in segno di cordoglio per le 2 vittime dell’incidente

Gli organizzatori di Birra & Sound , il tradizionale festival europeo della birra in corso nell’area mercatale di Leverano, hanno deciso di sospendere per la serata di venerdì 2 agosto, i concerti in programma e l animazione sui palchi, in segno di lutto per la morte dei due giovani coinvolti in un tragico incidente stradale, i due commercianti di 40 e 31 anni originari di San Pietro in Lama.

“Siamo vicini alle famiglie delle vittime ” affermano in una nota gli organizzatori. La seconda serata del festival in programma dall’ 1 al 7 agosto si svolgerà regolarmente per la parte relativa alla gastronomia e bevande , e all’animazione con artisti di strada.

Annullati in segno di cordoglio e rispetto per le 2 vite spezzate i concerti in programma con i Tambutellisti di Otranto ed i SuRealistas.

La programmazione riprenderà regolarmente sabato 3 agosto

Laura Milano