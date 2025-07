Leverano, assalto al postamat: il SIAP chiede più agenti

Il sindacato lamenta la cronica carenza di organico che da tempo affligge questure, commissariati e sezioni distaccate della Polizia in province come Lecce, Brindisi e Taranto

Un gruppo armato ha assaltato il bancomat dell’ufficio postale di Leverano, a pochi metri dal Palazzo Municipale e dalla Villa Comunale, luoghi centrali per la vita sociale del paese. L’azione si è consumata intorno alle 21:20 di sabato 19 luglio, in piena area pedonale e in un orario in cui la zona era affollata per la movida estiva. I malviventi hanno agito con impressionante rapidità, neutralizzando i sistemi di sicurezza e tentando di rimuovere l’intero sportello automatico, generando il panico tra cittadini e famiglie presenti.

L’episodio ha scatenato una dura reazione da parte del SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia della Regione Puglia) che in una nota ufficiale parla di “plateale attentato alla sicurezza collettiva” e denuncia la crescente fragilità dei presìdi di legalità nei centri urbani minori del Salento. “Non si tratta di un caso isolato – si legge -, ma dell’ennesimo segnale di una criminalità che approfitta della carenza strutturale di risorse umane e tecnologiche”.

Il sindacato lamenta la cronica carenza di organico che da tempo affligge questure, commissariati e sezioni distaccate della Polizia di Stato, in particolare nelle province meridionali come Lecce, Brindisi e Taranto. A Leverano, centro di circa 15mila abitanti, l’assenza di una vigilanza costante ha consentito a un gruppo organizzato di agire in una zona sensibile, sotto gli occhi, simbolici, delle autorità pubbliche.

La Segreteria Organizzativa del SIAP Puglia ha rivolto un appello urgente al prefetto di Lecce e al questore, affinché venga immediatamente rafforzata la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, tramite il potenziamento dei pattugliamenti serali e notturni, l’impiego dei Reparti Prevenzione Crimine, e l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza avanzati.

Allo stesso tempo, si chiede alla Regione Puglia, nella persona del presidente e dell’assessore competente, di farsi portavoce presso il Ministero dell’Interno per ottenere un piano straordinario di potenziamento organico, con assegnazioni aggiuntive in favore delle province più esposte.

“Non è ammissibile che nell’estate 2025 i cittadini debbano temere per la propria incolumità anche nelle piazze principali dei propri paesi. Né è accettabile che gli operatori di polizia affrontino situazioni sempre più complesse con risorse ridotte all’osso”, si legge nel comunicato.

Il SIAP ha voluto infine esprimere riconoscenza agli agenti che, pur tra mille difficoltà operative, continuano a garantire legalità sul territorio: “È solo grazie al loro impegno se la tenuta democratica non è ancora stata compromessa”. Ma l’allarme resta alto: “Occorrono risposte concrete e immediate, altrimenti denunceremo ogni omissione che metta a rischio la sicurezza pubblica”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author