Leverano | Aggrediscono titolare bar Lgbt, “orgogliosi essere fascisti”

Il titolare del bar ‘Barattolo a sud’ di Leverano, dichiaratamente espressione dei diritti Lgbt, Antonio Paladini, di 42 anni, ha denunciato sulla pagina Facebook del locale di avere subito una aggressione omofoba. Sulla vicenda sono in corso indagini della Digos. Secondo il racconto di Paladini, tre persone entrate nel locale l’altra notte avrebbero cominciato a gridare insulti omofobi contro il titolare e una dipendente dichiarandosi orgogliosi di essere fascisti. Pur essendo invitati ad andare via, i tre avrebbero circondato il titolare del bar prendendolo a spintoni e scaraventandolo su di un tavolo. Sono poi fuggiti solo grazie all’intervento del personale di una pizzeria vicina che ha sentito le grida. Il bar ‘Barattolo a sud’ è stato aperto lo scorso luglio ed è una succursale di un analogo locale di Bologna.

Le parole del Sindaco

“Si tratta di un fatto molto grave che ha scosso la nostra comunità. L’aggressione verbale e fisica, le parole omofobe, la fede fascista dichiarata da questi personaggi, la vigliaccheria manifestata aggredendo in tre una persona, descrivono un quadro distante dalla realtà del mio paese”. Lo dice il sindaco di Leverano Marcello Rolli, dopo aver appreso dell’ aggressione omofoba. “Manifesto, a nome di tutta l’amministrazione comunale, la totale solidarietà al titolare del locale – aggiunge Rolli – ricordando che il nostro impegno per costruire una comunità aperta e inclusiva non sarà sporcato da persone vili”.